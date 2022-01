Basket femminile | Serie A | Ragusa espugna Sesto San Giovanni grazie ad un ultimo quarto perfetto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È la Passalacquaad aggiudicarsi l’unico match giocato per la quattordicesima giornata (prima di ritorno) diA di. Le siciliane battono in trasferta l’Allianz GeasSanper 53-66,ad unchiuso 12-21 che ha di fatto stroncato ogni possibile tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa.sale così a quota 16 punti in classifica (posto), mentre le lombarde rimangono al settimo posto con 12 punti. Top scorer per le ospiti Kuier con 18 punti, insieme a Marzia Tagliamento con 14 punti. Buona anche la prestazione di Mariella Santucci che chiude con 13 punti. PerSan, invece, 15 ...

Ancora un rinvio della partita tra la Pallacanestro Bolzano e il Torino Teen Basket, valida per l'undicesima giornata del girone Nord di serie A2 femminile. Il match si sarebbe dovuto ...E' la Passalacqua Ragusa ad aggiudicarsi l'unico match giocato per la quattordicesima giornata (prima di ritorno) di Serie A di basket femminile. Le siciliane battono in trasferta l'Allianz Geas Sesto ...