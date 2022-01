Balotelli preoccupa Mancini | comunicato ufficiale del club

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mario, durante le vacanze natalizie, è stato in Italia e ha contratto il COVID-19. Slitta il rientro in Turchia dell’attaccante italiano. Il centravanti italiano, Mario, ha deciso di ricominciare dalla Turchia per ottenere maggiore continuità e con la speranza di tornare protagonista. Uno degli obiettivi del giocatore, pensando che questo è l’anno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.