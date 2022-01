Android 12 anche sul Samsung Galaxy Note 10 Lite in Europa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento ad12 con la One UI 4.0 per i10 e10+ pochi giorni fa. Ora, l’azienda ha distribuitol’upgrade al10, completando il tutto. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad12 con la One UI 4.0 per il device viene fornito con la serie firmware N770FXXU8FUL7, e sta per essere lanciato in Francia (cosa che indica che la situazione è in forte discesaper il nostro Paese). L’upgrade porta con séla patch di sicurezza di gennaio 2022 (l’ultima fin qui disponibile), che corregge varie vulnerabilità di privacy e sicurezza. I ...