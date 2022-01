Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 18:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA IN DIREZIONE APRILIA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. IN OCCASIONE DEL PIANO DI ...