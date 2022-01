Toronto Insigne, sabato potrebbe arrivare l’ufficialità (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Toronto sta per chiudere con Lorenzo Insigne e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’ufficialità La telenovela Toronto Insigne potrebbe presto arrivare ad una conclusione. Il capitano del Napoli, sembra aver accettato l’offerta dei canadesi e nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sabato potrebbe essere il giorno giusto per rendere ufficiale la trattativa. Contratto che partirà da luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilsta per chiudere con Lorenzoessere il giorno giusto perLa telenovelaprestoad una conclusione. Il capitano del Napoli, sembra aver accettato l’offerta dei canadesi e nei prossimi giorni è attesa. Secondo quanto riportato da Sportitalia,essere il giorno giusto per rendere ufficiale la trattativa. Contratto che partirà da luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - DiMarzio : #Napoli | #Insigne ha accettato l'offerta del #Toronto. Entro lunedì l'annuncio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - tuttonapoli : Insigne beccato da Repubblica in un hotel a Roma: ha firmato col Toronto! - Diego31883 : RT @BrunoGalvan85: #Insigne oggi ha firmato a Roma il contratto con il Toronto. -