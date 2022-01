Tommaso Zorzi replica al politico sui social: la risposta è epica (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi e la replica al senatore sui social: il suo programma non è gradito? Ecco la sua epica risposta. Tommaso Zorzi replica alla storia del senatore sui social: l’uomo critica il suo programma, ma la sua risposta è epica. L’influencer è salito alla ribalta soprattutto grazie alla partecipazione al Gf vip, che ha vinto Leggi su youmovies (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e laal senatore sui: il suo programma non è gradito? Ecco la suaalla storia del senatore sui: l’uomo critica il suo programma, ma la sua. L’influencer è salito alla ribalta soprattutto grazie alla partecipazione al Gf vip, che ha vinto

Advertising

realtimetvit : #DragRaceItalia è molto di più di uno show televisivo: preparatevi a ridere, stupirvi e soprattutto ad emozionarvi.… - gimmeymam : RT @chiaruzx: Tommaso Zorzi ended la Ricciarelli in tempi non sospetti #gfvip - Tyger252 : RT @chiaruzx: Tommaso Zorzi ended la Ricciarelli in tempi non sospetti #gfvip - 4everMilanista : @gmarcoc @dragraceit_real @realtimetvit @dimitricocciuti @chiarafrancini @tommaso_zorzi Dove si vedrà in chiaro? - anna56491606 : RT @chiaruzx: Tommaso Zorzi ended la Ricciarelli in tempi non sospetti #gfvip -