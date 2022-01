Tom Dumoulin correrà il Giro d’Itaia 2022 | il vincitore del 2017 torna per fare classifica

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tomparteciperà ald’Italia, in programma dal 6 al 29 maggio. L’olandese sarà al via da Budapest, con l’obiettivo di essere competitivo per lagenerale, anche se il percorso della Corsa Rosa non sembra essere così congeniale alle sue caratteristiche, visti i pochi chilometri a cronometro e la presenza di diverse salite impegnative. Il 31enne ha scelto la corsa di tre settimane sulle strade del Bel Paese perre a brillare ai massimi livelli internazionali, dopo un paio di stagioni complicate. Nel 2021 ha disputato soltantodi Svizzera e Benelux Tour (oltre alla prove olimpiche e ai campionati nazionali) dopo il deludente 2020 e una pausa dall’attività agonistica dovuta allo stress da gara. Ildel...

L'olandese vuol giocarsi qualcosa di importante, tornando a far classifica: " Ne abbiamo parlato molto con il team negli ultimi mesi. Penso che correre per la classifica sia speciale, è il punto più ...