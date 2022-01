Tilt tamponi in Toscana, Giani promette 64mila sms per velocizzare il tracciamento e sbloccare gli isolamenti (Di martedì 4 gennaio 2022) Già da domani, mercoledì 5 gennaio, circa 64mila positivi toscani (non ancora tracciati) riceveranno un sms con un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute, rispondendo a 4 domande. La fine dell’isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 4 gennaio 2022) Già da domani, mercoledì 5 gennaio, circapositivi toscani (non ancora tracciati) riceveranno un sms con un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute, rispondendo a 4 domande. La fine dell’isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email

