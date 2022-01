Terra dei fuochi, meno roghi di rifiuti: i numeri più bassi del decennio! (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione nella Terra dei fuochi: i roghi di rifiuti sono diminuiti nel corso dell’ultimo anno, aumento di sequestri e controlli. Terra dei fuochi (Getty Images)Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il report annuale sulla situazione della Terra dei fuochi, territorio tristemente noto per lo sversamento illegale e i roghi di rifiuti tossici. L’incremento delle attività di controllo ha portato ad una diminuzione del numero dei roghi. I dati arrivano dall’ufficio dell’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania. Anno 2019: 2.220 (dei quali 1.710 in provincia di Napoli e 510 in provincia di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022) La situazione nelladei: idisono diminuiti nel corso dell’ultimo anno, aumento di sequestri e controlli.dei(Getty Images)Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il report annuale sulla situazione delladei, territorio tristemente noto per lo sversamento illegale e iditossici. L’incremento delle attività di controllo ha portato ad una diminuzione del numero dei. I dati arrivano dall’ufficio dell’incaricato per il contrasto al fenodeidinella regione Campania. Anno 2019: 2.220 (dei quali 1.710 in provincia di Napoli e 510 in provincia di ...

