Stefania Orlando su Paolo Calissano “Non credo al suicidio” (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la prima puntata de “La vita in diretta”, Stefania Orlando ha parlato della morte di Paolo Calissano ex compagno della cugina Tra cronaca e attualità, durante la prima puntata de “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano su Rai1, si è parlato anche della tragica morte di Paolo Calissano, l’attore trovato senza vita il 31 dicembre. A scoprire il corpo senza vita è stata Fabiola Palese, ex fidanzata di Calissano e cugina di Stefania Orlando. Quest’ultima ha rivelato che Paolo pativa per la mancanza di opportunità professionali ma escluderebbe l’ipotesi suicidio: “Aveva molti progetti, aveva scritto sceneggiature molto belle dando delle parti agli attori avevano anche programmato come ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la prima puntata de “La vita in diretta”,ha parlato della morte diex compagno della cugina Tra cronaca e attualità, durante la prima puntata de “La vita in diretta” condotta da Alberto Matano su Rai1, si è parlato anche della tragica morte di, l’attore trovato senza vita il 31 dicembre. A scoprire il corpo senza vita è stata Fabiola Palese, ex fidanzata die cugina di. Quest’ultima ha rivelato chepativa per la mancanza di opportunità professionali ma escluderebbe l’ipotesi: “Aveva molti progetti, aveva scritto sceneggiature molto belle dando delle parti agli attori avevano anche programmato come ...

Advertising

FQMagazineit : La Vita in Diretta, Stefania Orlando e la rivelazione su Paolo Calissano: “Mia cugina Fabiola è disperata, qualcosa… - SangueOssaAnima : RT @ilariafeira: Manila ha tentato di essere una Stefania Orlando, ma non è capace a viperare e poi a metterci la faccia, perché Queen Orla… - PkSpecial : RT @vogliadiniente: dayane mello stefania orlando rosalinda cannavò giulia salemi - ilariafeira : Manila ha tentato di essere una Stefania Orlando, ma non è capace a viperare e poi a metterci la faccia, perché Que… - alientwin13 : Ma dopo che fanno vincere Milagna che succede? Manco le televendite potrà fare visto che parla tutta impastata. Se… -