Serie A, la lista dei giocatori positivi al Covid squadra per squadra (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono quasi 50 i giocatori dei vari club di Serie A positivi al Covid-19 e che dovranno rimanere fermi ai box sino a quando non risulteranno negativi al tampone. Nelle ultime settimane in Italia si è registrata una significativa risalita dei casi di contagio da Covid-19. L’epidemia ha colpito nuovamente anche la Serie A, sono L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono quasi 50 idei vari club dial-19 e che dovranno rimanere fermi ai box sino a quando non risulteranno negativi al tampone. Nelle ultime settimane in Italia si è registrata una significativa risalita dei casi di contagio da-19. L’epidemia ha colpito nuovamente anche laA, sono L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

sportface2016 : La lista di tutti i giocatori positivi al #Covid_19 - romanismo85 : Questi se scambiano soldi e giocatori tra stesse proprietà. Lotito in serie A con 2 squadre (Akpa passato da una pe… - giadaraineri1 : RT @SamueleBarbett1: Lista buoni propositi : Lavorare come coreografo in un film/serie tv/spettacolo teatrale/qualsiasi cosa abbia a che f… - MissChilll : @AngelServoDiDio @Alessia69591094 @selassiesisters Ha detto principesse dalle gambe aperte, principesse sul pisello… - CiRifletto : Mozart in the jungle è una serie particolare, molto coraggiosa e che vale tantissimo la pena guardare. Ecco qua una… -