Scuola, regioni in pressing per rinviare la riapertura. Ma Draghi dice di no (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Sul ritorno a Scuola si rischia lo scontro: il governo intende rispettare il calendario, con la riapertura tra il 7 e il 10 gennaio, ma ci sono alcune regioni che chiedono di rimandare il rientro in classe. Oggi ci sarà la riunione straordinaria dei governatori, che potrebbero chiedere ufficialmente un rinvio. Scuola, regioni in pressing: rinviare la riapertura Tra i governatori contrari al rientro in classe al termine delle vacanze natalizie ci sono il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e quello della Toscana, Eugenio Giani, che chiedono di rimandare la riapertura addirittura di 20-30 giorni. A loro ora si aggiunge il governatore del Veneto Luca Zaia. “Se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Sul ritorno asi rischia lo scontro: il governo intende rispettare il calendario, con latra il 7 e il 10 gennaio, ma ci sono alcuneche chiedono di rimandare il rientro in classe. Oggi ci sarà la riunione straordinaria dei governatori, che potrebbero chiedere ufficialmente un rinvio.inlaTra i governatori contrari al rientro in classe al termine delle vacanze natalizie ci sono il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e quello della Toscana, Eugenio Giani, che chiedono di rimandare laaddirittura di 20-30 giorni. A loro ora si aggiunge il governatore del Veneto Luca Zaia. “Se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe ...

Advertising

Adnkronos : #Scuola tra rientro, dad, #quarantena: le Regioni preparano la proposta. #covid - IlPrimatoN : Il solito De Luca minaccia di fare di testa sua e non riaprire le scuole - SecolodItalia1 : Scuola, è scontro sulla riapertura. Il governo tira dritto: «Nessun rinvio». Le Regioni non mollano… - VELOSPORT1960 : L'orientamento dell'esecutivo. Ipotesi Regioni: no differenze tra vaccinati e non per dad, soglie per le quarantene - Dan_passover : @539th Le regioni erano in prima fila a chiedere di togliere la quarantena per far andare al lavoro e a scuola i co… -