Sci di fondo | Tour de Ski 2022 Val di Fiemme oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

Il programma, gli orari e la diretta streaming delle due Final Climb della Val di Fiemme, valide per il Tour de Ski 2022. Siamo giunti all'atto conclusivo con le ultime due gare che determineranno la classifica finale di questo Tour. Si partirà con le donne, che scenderanno in pista alle ore 11.30 per la 10 km, mentre alle ore 15.25 sarà il momento della 10 km maschile. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport. Sarà inoltre possibile seguire le gare su RaiSport. programma Ore 11.30 – 10 km femminile Final Climb Ore 15.25 – 10 km maschile Final Climb

