Roberto D' Alimonte | Draghi non lo fonderà | ma il suo sarebbe il partito più votato

(Di martedì 4 gennaio 2022) ProfessorD’, tra meno di un mese i grandi elettori sceglieranno il successore di Sergio Mattarella. Lei vede Mariotraslocare sul Quirinale, alla fine dei giochi, resterà a Palazzo Chigi?è il candidato “naturale” per andare al Quirinale. Ha tutte le qualità che servono a un presidente della Repubblica in questa fase complicata della nostra vita politica. Eppure, un accenno di disponibilità da parte sua nella conferenza stampa di fine anno non è stato esattamente accolto con i fuochi d’artificio dai partiti. In più, per ora, c’è Silvio Berlusconi sulla sua strada. Giocano contro il premier due fattori. Il primo va sotto il brutto nome di “commissariamento”. Nei partiti che lo devono eleggere è diffusa la convinzione cheun inquilino scomodo e troppo ingombrante ...