Perché è pedagogicamente sbagliato i casi dei No Vax che muoiono di Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) I giornali sbagliano quando riportano con enfasi, e anche una malcelata malizia peraltro del tutto inappropriata, il caso eclatante del no vax che muore diin terapia intensiva, di quell’altro che non si vuol fare intubare, o di quell’altro ancora che annaspa dentro un casco che gli insuffla ossigeno e maledice il momento in cui non si è vaccinato, esortando i suoi seguaci, tardivamente, a farlo. Sbagliano, e non soloalimentano, sia pur nelle forme ovattate dell’ipocrisia, un certo gusto vendicativo (“ne usciremo migliori”) di lettori che hanno assunto le pose della guerra civile, con l’idiozia del “ben gli sta”, o del “e li curano anche con i nostri soldi” eccetera. Ma sbagliano soprattuttoqueste notizie sono divulgate in modo vistoso sulla base di un presupposto...