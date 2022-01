Oggi si decide la data del voto per il Quirinale (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Si saprà Oggi la data della prima votazione del Parlamento in seduta congiunta per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Il presidente Roberto Fico ha inviato la lettera alle Regioni affinchè scelgano i delegati che andranno a completare i 1.008 grandi elettori (attualmente 1.007, ma il 16 gennaio si svolgeranno le elezioni suppletive per il seggio della Camera lasciato vacante dal neo sindaco di Roma Gualtieri). In quella lettera sarà appunto indicata la fatidica data 'X' (da Montecitorio poi sarà diramata una comunicazione ufficiale). Continua ad impazzare il 'toto data': l'ipotesi più accreditata è quella del 24 gennaio, ma secondo alcuni parlamentari potrebbe essere anche tra il 26 e il 27. Intanto, la Camera dei deputati scalda i motori e si prepara ad ospitare parlamentari, leader, giornalisti italiani e ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Si sapràladella prima votazione del Parlamento in seduta congiunta per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Il presidente Roberto Fico ha inviato la lettera alle Regioni affinchè scelgano i delegati che andranno a completare i 1.008 grandi elettori (attualmente 1.007, ma il 16 gennaio si svolgeranno le elezioni suppletive per il seggio della Camera lasciato vacante dal neo sindaco di Roma Gualtieri). In quella lettera sarà appunto indicata la fatidica'X' (da Montecitorio poi sarà diramata una comunicazione ufficiale). Continua ad impazzare il 'toto': l'ipotesi più accreditata è quella del 24 gennaio, ma secondo alcuni parlamentari potrebbe essere anche tra il 26 e il 27. Intanto, la Camera dei deputati scalda i motori e si prepara ad ospitare parlamentari, leader, giornalisti italiani e ...

Advertising

telodogratis : Oggi si decide la data del voto per il Quirinale - tupacshakurmofo : RT @Agenzia_Italia: Oggi si decide la data del voto per il Quirinale - Agenzia_Italia : Oggi si decide la data del voto per il Quirinale - STEVE_241 : RT @BaravalleLuca: @AntonioSocci1 @LucioMalan @AlbertoBagnai Non si riesce ad argomentare in Twitter, ho parlato dell’oggi e della realtà… - fabriziox23 : RT @Laberss: Avete notato come si è azzerata la presenza de Leuropa dai media? Non si sente più nessuno dire oggi c'è il tal summit europeo… -