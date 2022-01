Nucleare e gas green? Cingolani non dia sponda alle lobby

(Di martedì 4 gennaio 2022) Siamo nel pieno della discussione europea sull’inserimento die gas fossile nella nuova tassonomia verde che stabilirà quali sono le fonti energetiche sostenibili che rientrano nel percorso di decarbonizzazione al 2050 previsto dalDeal.peace, Legambiente e WWF, le tre principali associazioni ambientaliste italiane, sono entrate nel dibattito con una nota comune, indirizzata al ministro della Transizione ecologica Robertoe al presidente del Consiglio Mario Draghi, che non lascia margini a troppi fraintendimenti. Da mesi è in corso in Italia un dibattito surreale sul cosiddettodi quarta generazione, favoleggiato da decenni senza nessuna reale novità tecnologica, e sui piccoli reattori modulari - ancora in fase sperimentale - partito d...

Advertising

ignaziocorrao : Anche l’ #Austria (dopo #Spagna e #Germania) pronta a fare causa contro la proposta #Ue di investimenti a favore di… - EleonoraEvi : Mio commento sulla follia della Commissione UE (con la compiacenza del governo italiano!) di dare etichetta verde a… - Greenpeace_ITA : ??[1/5] #Nucleare e #gas nella #tassonomia europea? Una scelta per nulla strategica dal punto di vista energetico,… - MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: #Salvini rilancia il #nucleare: 'Bene l'#Europa che vuole inserire #gas e nucleare tra le energie pulite. È l'unico modo… - iconanews : Energia: Salvini, bene l'Europa che crede in gas e nucleare -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare gas

Ieri il governo di Berlino si è ufficialmente dichiarato contrario all'inserimento deltra le proposte green ma decisamente a favore del, ritenendolo una 'tecnologia di passaggio'. ...... consentendo ai produttori americani didi scisto di tornare a essere redditizi, i loro aumenti ... l'alternativa delper la produzione di energia elettrica entrerà nell'arena (argomento ...I ricercatori sono riusciti a sviluppare un calore di 70 milioni di gradi in un reattore sperimentale, mantenendo la temperatura stabile per oltre 17 minuti ..."Bene l'Europa che vuole inserire gas e nucleare tra le energie pulite. È l'unico modo, anche per l'Italia, per limitare le emissioni da carbone e ottenere bollette meno care per famiglie e imprese. ( ...