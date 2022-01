Novità tagli di capelli inverno 2022 | il bob di Elodie e il lob

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tra idipiù di tendenza in questosi può prendere in considerazione il bob. L'hairstyle in questione è sfoggiato anche da molte celebrità e quindi è da scoprire assolutamente. TendenzediIl grande protagonista della stagione invernale è senza nessun dubbio il caschetto e questo può essere scelto in molte versioni. Il bob va sempre personalizzato in base ai lineamenti, allo stile e anche alle esigenze di ogni donna. Quindi per scegliere la capigliatura più adatta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. La chioma in questione è davvero molto facile da portare e velocissima da acconciare.ha realizzato un bob pari la cui lunghezza sfiora le spalle. La ...