Napoli | focolaio Covid | anche Spalletti tra i positivi

sportface2016 : +++Il #Napoli è sempre più un focolaio: positivo anche Luciano #Spalletti+++ #COVID19 #JuventusNapoli - fanpage : Focolaio Napoli: positivo anche il tecnico Luciano #Spalletti. Ora il match con la Juventus è a rischio - rocco1909 : RT @MilanWorldForum: Focolaio Napoli: anche Spalletti positivo Le news -) - brupa57 : @Peppedema921 @intellighentsia @MarcelloChirico @Gazzetta_it Beh mi dice perché l’anno passato l’Asl di Napoli non… - Massimi64685567 : RT @StefanoVolta6: @Carloalvino comeo al solito siete ridicoli pi falsare il campionato avere un positivo gli altri non sono mai rientrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli focolaio

Un'emergenza senza fine: ilda Covid - 19 in casasi allarga sempre di più, con l'ingresso nel lotto dei positivi di Mario Rui , Kevin Malcuit e dello stesso Luciano Spalletti . Il triste precedente Tutti e tre ...Ma quello granata non è l'unicoin serie A. Situazione critica anche al Verona (positivi 8 ... Arthur e Pinsoglio, Spalletti, Malcuit e Mario Rui gli ultimi contagiati in casa(che si ...Oltre all'allenatore sono risultati non negativi al tampone pure Mario Rui e Malcuit, le cui assenze potranno lanciare Zanoli e Ghoulam ...L'allenatore del Napoli è l'ultimo degli otto i contagiati nel gruppo squadra degli azzurri: interviene l'Asl. Focolai nella Salernitana, nell'Udinese e nel Verona.