“Lunedì ufficiale”: la Serie A sta per dire addio ad un campione (Di martedì 4 gennaio 2022) ‘Sky Sport’ annuncia: Lunedì diventerà ufficiale il passaggio di Insigne al Toronto; il capitano del Napoli si trasferirà in Canada a luglio “Tutto fatto”. A dirlo è stato ‘Sky Sport’. Adesso non c’è più il minimo dubbio: Lorenzo Insigne sarà un calciatore del Toronto a partire dal primo luglio. Il calciatore del Napoli si trasferirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) ‘Sky Sport’ annuncia:diventeràil passaggio di Insigne al Toronto; il capitano del Napoli si trasferirà in Canada a luglio “Tutto fatto”. A dirlo è stato ‘Sky Sport’. Adesso non c’è più il minimo dubbio: Lorenzo Insigne sarà un calciatore del Toronto a partire dal primo luglio. Il calciatore del Napoli si trasferirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - AndresVaron2001 : RT @DiMarzio: #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si t… - IlSatirico : RT @DiMarzio: #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si t… - PartenoPesce : RT @DiMarzio: #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si t… - ferraiolia : RT @DiMarzio: #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si t… -