LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: al via la 10 km femminile! Hagstroem davanti, Nepryavea controlla (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 11.53 Lucia Scardoni 43ma, +48?4. 11.52 Caterina Ganz perde qualcosa rispetto al primo riferimento: è 21ma, +24?4. 11.51 Arrivano i riferimenti del km 6.8, vediamo le prime cinque posizioni: 1 Ebba Andersson (SWE) 19?43.4 2 Heidi Weng (NOR) +0.6 3 Krista Parmakoski (FIN) +3?0 4 Natalia Nepryaeva (RUS) +5?6 5 Jessie Diggins (USA) +6?7 11.49 In salita si ampia, leggermente, il distacco rispetto alle prime due: Weng e Andersson provano ad allungare. 11.48 Non molla Jessie Diggins, terza, ma si rifà sotto Natalia Nepryaeva, sesta. Siamo circa al km 5. 11.46 Adesso è la norvegese Heidi Weng a dettare il passo, ma senza riuscire ad allungare dalle rivali, sono tutte lì, molto vicine. 11.45 Gara sinora tranquilla, deve ancora infiammarsi e lo farà negli ultimi, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 11.53 Lucia Scardoni 43ma, +48?4. 11.52 Caterina Ganz perde qualcosa rispetto al primo riferimento: è 21ma, +24?4. 11.51 Arrivano i riferimenti del km 6.8, vediamo le prime cinque posizioni: 1 Ebba Andersson (SWE) 19?43.4 2 Heidi Weng (NOR) +0.6 3 Krista Parmakoski (FIN) +3?0 4 Natalia Nepryaeva (RUS) +5?6 5 Jessie Diggins (USA) +6?7 11.49 In salita si ampia, leggermente, il distacco rispetto alle prime due: Weng e Andersson provano ad allungare. 11.48 Non molla Jessie Diggins, terza, ma si rifà sotto Natalia Nepryaeva, sesta. Siamo circa al km 5. 11.46 Adesso è la norvegese Heidi Weng a dettare il passo, ma senza riuscire ad allungare dalle rivali, sono tutte lì, molto vicine. 11.45 Gara sinora tranquilla, deve ancora infiammarsi e lo farà negli ultimi, ...

Advertising

ukadultwebcams : sammanza - weirdoalicee : E io non ho ancora prenotato volo/albergo e onestamente, per quanto non stia più nella pelle di vederli live, mi ch… - AndreaAscolese : RT @AndreaAscolese: ?Oggi 4 gennaio Andrea anche #SanMarino alle ore 10.15?? ??Radio San Marino FM 102.7 - AndreaAscolese : ?Oggi 4 gennaio Andrea anche #SanMarino alle ore 10.15?? ??Radio San Marino FM 102.7 - ukadultwebcams : verona_bella -