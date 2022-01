L’ex compagna di Jacobs: «È un padre assente. Non paga neanche i 300 euro di mantenimento per il figlio» (Di martedì 4 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, L’ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika Szabo, descrive la medaglia d’oro olimpica come un padre assente, che non paga neanche gli alimenti per il figlio Jeremy, 7 anni. «Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre». Ha fatto sette anni lo scorso 14 dicembre ma nemmeno allora il padre gli ha fatto una telefonata. «Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Chi,di Marcell, Renata Erika Szabo, descrive la medaglia d’oro olimpica come un, che nongli alimenti per ilJeremy, 7 anni. «Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo». Ha fatto sette anni lo scorso 14 dicembre ma nemmeno allora ilgli ha fatto una telefonata. «Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro ...

