La Beata Sandra Sabattini guarisce un sacerdote dal Covid? (Di martedì 4 gennaio 2022) La Beata Sandra Sabattini potrebbe avere realizzato un altro straordinario miracolo, rivelato solamente un anno dopo l'accaduto e confermato anche da un evento analogo vissuto persino dal vescovo. La rivelazione è stata fatta nei giorni scorsi tanto da essere stata messa nero su bianco dal diretto interessato. Sandra Sabattini è morta a soli 22 anni L'articolo proviene da La Luce di Maria.

