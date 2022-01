Incastrati 2 si farà? Le parole di Ficarra e Picone

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 gennaio 2022), la serie Netflix con protagonistiè stata rilasciata il 1° gennaio ed ha riscosso subito un grandissimo successo. In Italia, infatti, la serie è schizzata al primo posto della top ten dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming ed è per questo motivo che gli utenti si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. A tal proposito, i due comici hanno rilasciato una breve dichiarazione anche se non si sono sbilanciati più di tanto.2,: «Forse faremo prima la terza e poi la seconda stagione», la nuova serie Netflix con protagonistiha riscosso grande successo e complice anche il finale aperto, già c'è chi ipotizza che ci sarà presto una ...