Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 10 al 14 Gennaio 2022: Umberto Svela la Verità a Flora! (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 10 al 14 Gennaio 2022: Flora prende la decisione di lasciare Villa Guarnieri ma Umberto prova a fermarla, raccontandole ciò che sa su Achille Ravasi. La stilista così cambia idea… Il Paradiso delle Signore, dopo la breve pausa natalizia, è tornato ad appassionare milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Al centro dell’attenzione nelle prossime Puntate ci sarà Flora, che deciderà di lasciare Villa Guarnieri. Umberto, però, deciderà di rimediare scrivendole una lettera inaspettata. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, tramadal 10 al 14: Flora prende la decisione di lasciare Villa Guarnieri maprova a fermarla, raccontandole ciò che sa su Achille Ravasi. La stilista così cambia idea… Il, dopo la breve pausa natalizia, è tornato ad appassionare milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Al centro dell’attenzione nelle prossimeci sarà Flora, che deciderà di lasciare Villa Guarnieri., però, deciderà di rimediare scrivendole una lettera inaspettata. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: ...

Advertising

Toni_ct_1 : RT @Tiziana13387032: Delle volte basta poco per sentirsi in paradiso.. Buongiorno ?? - zazoomblog : Avete mai visto Vanessa Gravina de “Il Paradiso delle Signore” da piccola? A 13 anni già una star [FOTO] - #Avete… - AptValdiSole : Hai mai praticato l'#IceClimbing ?? E' un'attività non adatta a tutti che ti consigliamo di provare seguito dall'e… - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni #pds6 La #trama di #domani, #5gennaio - VelvetMagIta : Avete mai visto Vanessa Gravina de #ilparadisodellesignore da piccola? A 13 anni già una star [FOTO] #VelvetMag… -