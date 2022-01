Generazione bellezza: dalla tv la lezione sul valore della comunità (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sono ambizioni che si nascondono, talvolta dentro un manto di parole e immagini rassicuranti, lisce e accattivanti; ma rivelano poi, a uno sguardo appena più intenso, la loro forza interiore, una forza di cambiamento, non di assopimento. È lo stile della serie televisiva “Generazione bellezza”, ideata, sceneggiata e condotta da Emilio Casalini su Rai3. Apparentemente è un viaggio in chiave turistica nell’Italia che (ri)scopre la propria bellezza, soprattutto paesaggista e urbana; nella realtà si rivela un modo affascinante di dimostrare come nel nostro Paese la fortuna (e la bellezza) sono create dalla visione, dal sacrificio e dalla persistenza d’intenti di persone di grande generosità (e capacità). Il focus è sul paesaggio naturale, ma in verità è sul paesaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sono ambizioni che si nascondono, talvolta dentro un manto di parole e immagini rassicuranti, lisce e accattivanti; ma rivelano poi, a uno sguardo appena più intenso, la loro forza interiore, una forza di cambiamento, non di assopimento. È lo stileserie televisiva “”, ideata, sceneggiata e condotta da Emilio Casalini su Rai3. Apparentemente è un viaggio in chiave turistica nell’Italia che (ri)scopre la propria, soprattutto paesaggista e urbana; nella realtà si rivela un modo affascinante di dimostrare come nel nostro Paese la fortuna (e la) sono createvisione, dal sacrificio epersistenza d’intenti di persone di grande generosità (e capacità). Il focus è sul paesaggio naturale, ma in verità è sul paesaggio ...

