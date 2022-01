“È lui, sono le sue ossa”. Svolta nel caso del 25enne scomparso 2 anni fa, un cacciatore ritrova i suoi resti (Di martedì 4 gennaio 2022) Si chiamava David Koenig, ma tutti lo chiamavano Big Dave. Era scomparso l’8 febbraio 2020, quasi due anni fa. Ora, finalmente si scopre qualcosa riguardo la sorte dell’atleta 25enne. Tutto inizia quando viene ritrovato lo scheletro, per caso, da un cacciatore nei boschi del Missouri. Dopo le analisi forensi, la certezza: il corpo è il suo. Il campione di arti marziali miste scomparso da quasi due anni è quindi morto e i suoi resti erano nel bosco. La polizia di Branson ora ne ha la certezza. Per il momento gli inquirenti sostengono che non si tratti di morte violenta, ma i dubbi e i misteri restano. Ma c’è una domanda che i familiari e gli amici si stanno facendo in queste ore: perché David Koenig, 25 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Si chiamava David Koenig, ma tutti lo chiamavano Big Dave. Eral’8 febbraio 2020, quasi duefa. Ora, finalmente si scopre qualcosa riguardo la sorte dell’atleta. Tutto inizia quando vieneto lo scheletro, per, da unnei boschi del Missouri. Dopo le analisi forensi, la certezza: il corpo è il suo. Il campione di arti marziali misteda quasi dueè quindi morto e ierano nel bosco. La polizia di Branson ora ne ha la certezza. Per il momento gli inquirenti sostengono che non si tratti di morte violenta, ma i dubbi e i misteri restano. Ma c’è una domanda che i familiari e gli amici si stanno facendo in queste ore: perché David Koenig, 25 ...

