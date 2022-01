Dzeko non vede l’ora di tornare e punta Inter-Lazio (Di martedì 4 gennaio 2022) Edin Dzeko lavora per tornare a disposizione il prima possibile Nella trasferta di Bologna che inaugurerà il 2022 dell’Inter quasi sicuramente non ci sarà Edin Dzeko alle prese con la positività al Coronavirus. Secondo Tuttosport, l’attaccante bosniaco si sta allenando a casa per farsi trovare pronto al suo rientro che potrebbe avvenire già in occasione di Inter-Lazio in programma per domenica sera a San Siro. “I sintomi da coronavirus sono fortunatamente pressoché spariti in toto dal suo corpo. Ecco quindi che la punta nerazzurra continua, da casa, ad allenarsi giorno dopo giorno. L’obiettivo è strappare una pronta convocazione da Simone Inzaghi e la determinazione nel voler essere di nuovo e al più presto protagonista della causa nerazzurra. Questo non appena, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Edinlavora pera disposizione il prima possibile Nella trasferta di Bologna che inaugurerà il 2022 dell’quasi sicuramente non ci sarà Edinalle prese con la positività al Coronavirus. Secondo Tuttosport, l’attaccante bosniaco si sta allenando a casa per farsi trovare pronto al suo rientro che potrebbe avvenire già in occasione diin programma per domenica sera a San Siro. “I sintomi da coronavirus sono fortunatamente pressoché spariti in toto dal suo corpo. Ecco quindi che lanerazzurra continua, da casa, ad allenarsi giorno dopo giorno. L’obiettivo è strappare una pronta convocazione da Simone Inzaghi e la determinazione nel voler essere di nuovo e al più presto protagonista della causa nerazzurra. Questo non appena, ...

