Dakar 2022 | Nasser Al-Attiyah e la squalifica “sospesa” | quando si attiverà?

Advertising

thelastcornerit : Dakar 2022 - Day 3, Auto: Sainz conquista la prima vittoria per Audi, Loeb fora - - rallyssimo : La gara è ancora lunga ma questo è un brutto colpo. A breve il resoconto di giornata dalla #dakar2022 - CatelliRossella : Moto Dakar: Barreda Bort vince la 2/a tappa, si ferma Petrucci - Moto - ANSA - sowmyasofia : Dakar 2022: De Villers tra peccato e vergogna - news_mondo_h24 : Dakar 2022, il percorso: 8.375 km tra le dune e la sabbia -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Ad approfittare brillantemente della situazione è stato lo statunitense Pablo Copetti . Il 46enne di origini argentine, già terzo nel 2021 e nel 2017, è rimasto sempre al comando della speciale (in ...Il portoghese Joaquim Rodrigues (Hero) ha vinto la terza tappa della, l'anello con partenza e ritorno ad Al Qaisumah con speciale accorciata di 100 km per la pioggia che negli ultimi giorni ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso. In una tappa ...Sainz regala il primo successo di tappa all'Audi, battendo di pochi secondi il pilota ufficiale della Toyota Henk Lategan. Terzo posto per Peterhansel, mentre crolla Loeb a causa della rottura dell'al ...Android 12 è ufficiale da qualche mese e come sempre il rilascio è avvenuto prima da Google sui propri Pixel con gli altri brand ad inseguire per aggiornare tutti i propri device. Ecco allora quali so ...