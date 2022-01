Covid, picco di contagi in Francia: quasi 300mila in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) La variante Omicron continua a dilagare in Europa, con la Francia che registra un nuovo picco di contagi da coronavirus. 'Non siamo lontani dai 300mila casi in un solo giorno', ha detto il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) La variante Omicron continua a dilagare in Europa, con lache registra un nuovodida coronavirus. 'Non siamo lontani daicasi in un solo giorno', ha detto il ministro ...

Agenzia_Ansa : Il picco dei contagi dell'ondati di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr).… - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - repubblica : Covid, la variante Omicron dilaga: rilevata anche nel 28% delle acque di scarico. Il virologo Galli: il picco sara'… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, picco di contagi in Francia: quasi 300mila in 24 ore #Covid - paoloigna1 : Il picco di contagi per #omicron sarebbe già passato a #Londra secondo l'analisi del @Telegraph senza aver messo tr… -