Covid | contagi ancora in risalita Nel tarantino 343

(Di martedì 4 gennaio 2022) Salgonoda-19. In Puglia nella giornata odierna sono stati registrati 3670 nuovi casi. Di questi, 343 solo in provincia di Taranto. Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.057 Provincia di Bat: 360 Provincia di Brindisi: 520 Provincia di Foggia: 424 Provincia di Lecce: 884 Provincia di Taranto: 343 Residenti fuori regione: 74 Provincia in definizione: 8 I decessi registrati oggi sono 5.