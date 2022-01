Come vanno i contagi nei Paesi con il lockdown per i non vaccinati (Di martedì 4 gennaio 2022) Con la quarta ondata della pandemia che non accenna a placarsi, favorita dall'elevata contagiosità della variante Omicron, i governi europei mantengono la linea rigorosa puntando al contempo sulla campagna vaccinale con le terze dosi... Leggi su today (Di martedì 4 gennaio 2022) Con la quarta ondata della pandemia che non accenna a placarsi, favorita dall'elevataosità della variante Omicron, i governi europei mantengono la linea rigorosa puntando al contempo sulla campagna vaccinale con le terze dosi...

Advertising

borghi_claudio : Ma perché vi stupite se le cose vanno esattamente come previsto? - borghi_claudio : @BonomiAllegra @TatyTDV @sbonaccini Si. E' vero. I vaccinati da meno di 15 giorni nelle tabelle vanno nella colonna… - borghi_claudio : @fabio_zagami @El_diez_ A casa mia i lockdown e i green pass sono per ridurre i contagi. A meno di non voler dimost… - Mary_Cric : @FrancescoITA333 @barbarab1974 Vede è qua che cade l'asino, lei è convinto che basti ripetere a pappagallo 4 cazzat… - romatoday : Come vanno i contagi nei Paesi con il lockdown per i non vaccinati -