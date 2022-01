Che fatica la salita al Colle (Di martedì 4 gennaio 2022) Donne 1 L’appello di Dacia Maraini, Liliana Cavani, Fiorella Mannoia, Serena Dandini, Edith Bruck, Luciana Littizzetto, Andrée Ruth Shammah, Michela Murgia, eccetera eccetera, affinché si individui una donna con meriti e titoli per il Quirinale, non trova insensibile l’onorevole Gianfranco Librandi (Italia viva), che osserva: “Abbiamo bisogno che Draghi rimanga a Palazzo Chigi e a me piacerebbe molto che al Quirinale andasse una donna. Ce ne sono di livello che possono aspirare, però Elisabetta Casellati non ce la fa, Marta Cartabia non piace né alla Lega né ai grillini, Rosy Bindi non la votano e Paola Severino ha contro il centrodestra. Comunque le donne autorevoli non finiscono qui…”. Donne 2 L’onorevole Guia Termini (Misto, ex M5s), vicina alle posizioni dell’ex sottosegretario onorevole Alessio Villarosa, ritiene: “Se non si tratta di un progetto politico generale, che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Donne 1 L’appello di Dacia Maraini, Liliana Cavani, Fiorella Mannoia, Serena Dandini, Edith Bruck, Luciana Littizzetto, Andrée Ruth Shammah, Michela Murgia, eccetera eccetera, affinché si individui una donna con meriti e titoli per il Quirinale, non trova insensibile l’onorevole Gianfranco Librandi (Italia viva), che osserva: “Abbiamo bisogno che Draghi rimanga a Palazzo Chigi e a me piacerebbe molto che al Quirinale andasse una donna. Ce ne sono di livello che possono aspirare, però Elisabetta Casellati non ce la fa, Marta Cartabia non piace né alla Lega né ai grillini, Rosy Bindi non la votano e Paola Severino ha contro il centrodestra. Comunque le donne autorevoli non finiscono qui…”. Donne 2 L’onorevole Guia Termini (Misto, ex M5s), vicina alle posizioni dell’ex sottosegretario onorevole Alessio Villarosa, ritiene: “Se non si tratta di un progetto politico generale, che ...

Advertising

teatrolafenice : ? Buon anno nuovo a tutti quelli che vanno avanti, alla loro fatica e alla loro speranza. Vi aspettiamo assieme a n… - stanzaselvaggia : Non capisce che si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè. La vera… - borghi_claudio : @BragliaA @b_baolo @fracchio_2 Mi risulta che siano l'unica resistenza, altrimenti l'obbligo sarebbe già passato...… - pesorati : @magnani_ph vantava una sensibilità (talvolta celata), un acume nonché cultura da fare invidia. Circa il suo tempre… - ElTrattore : RT @86_longo: @elliott_il Detto che faccio fatica a capirti perché hai un italiano claudicante, trovami quando ho parlato di queste cifre e… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fatica In difesa dei test fai - da - te e la fine dell'emergenza Covid ... ma soprattutto perché ci illudiamo di avere le cose sempre sotto controllo, facciamo fatica a ... e che per questo avrebbero tenuto meglio sotto controllo la circolazione del virus. Dovremmo metterci ...

Scontro sul rientro a scuola, il governo conferma il 10 gennaio Pareva un compromesso buono ad alleggerire il carico di tamponi e quarantene che i dirigenti e le Asl facevano fatica a gestire. Ma dopo tre giorni quella bozza è stata demolita . Prima dalle ...

Che fatica la salita al Colle Il Foglio Che fatica la salita al Colle L’onorevole Guia Termini (Misto, ex M5s), vicina alle posizioni dell’ex sottosegretario onorevole Alessio Villarosa, ritiene: “Se non si tratta di un progetto politico generale, che sarebbe più diffic ...

Ma perché era in casa del padre violento? Quel campanello d’allarme sottovalutato ilaria bonuccelli Partiamo da quello che non conosciamo del delitto di Varese. Non sappiamo perché il giudice (della separazione) abbia concesso al figlio di passare il Capodanno con il padre violento ...

... ma soprattutto perché ci illudiamo di avere le cose sempre sotto controllo, facciamoa ... eper questo avrebbero tenuto meglio sotto controllo la circolazione del virus. Dovremmo metterci ...Pareva un compromesso buono ad alleggerire il carico di tamponi e quarantenei dirigenti e le Asl facevanoa gestire. Ma dopo tre giorni quella bozza è stata demolita . Prima dalle ...L’onorevole Guia Termini (Misto, ex M5s), vicina alle posizioni dell’ex sottosegretario onorevole Alessio Villarosa, ritiene: “Se non si tratta di un progetto politico generale, che sarebbe più diffic ...ilaria bonuccelli Partiamo da quello che non conosciamo del delitto di Varese. Non sappiamo perché il giudice (della separazione) abbia concesso al figlio di passare il Capodanno con il padre violento ...