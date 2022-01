Bruno Giordano esclusivo: 'De Laurentiis e Insigne, potete ancora ripensarci' (Di martedì 4 gennaio 2022) R incorrere un pallone era più facile di un pronostico: "Al rientro dopo la sosta ogni partita è un terno al lotto e quindi mi sbilancio in modo semplice: sarà una gara equilibrata". Bruno Giordano , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) R incorrere un pallone era più facile di un pronostico: "Al rientro dopo la sosta ogni partita è un terno al lotto e quindi mi sbilancio in modo semplice: sarà una gara equilibrata"., ...

Advertising

sportli26181512 : Bruno Giordano esclusivo: 'De Laurentiis e #Insigne, potete ancora ripensarci': “L’addio di Lorenzo sarebbe molto d… - ilnapolionline : Bruno Giordano al CdS: 'Insigne? Al di là del Toronto dovrà essere bravo in un aspetto' - - panto908 : RT @saponetta15: 'Fate girare, se siete a Roma raggiungetelo, è determinato ed è immenso! Davide Tutino in sciopero della fame contro le i… - monica84031149 : RT @saponetta15: 'Fate girare, se siete a Roma raggiungetelo, è determinato ed è immenso! Davide Tutino in sciopero della fame contro le i… - GCasara : Come disse Giordano Bruno all'amico Sagredo prima del rogo; Chi promulga la morte è colui che più di tutti la teme'… -