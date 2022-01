Bologna-Inter, tutte le statistiche del match (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’Inter sarà la prima squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78). Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato contro l’Inter (3N, 12P) e in questo parziale solo una volta non ha subito gol, nello 0-0 dell’agosto 2010. Negli ultimi 11 incontri di campionato il Bologna ha ottenuto cinque successi e sei sconfitte: è infatti la ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il– i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’sarà la prima squadra contro cui iltoccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78). Ilnon ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato contro l’(3N, 12P) e in questo parziale solo una volta non ha subito gol, nello 0-0 dell’agosto 2010. Negli ultimi 11 incontri di campionato ilha ottenuto cinque successi e sei sconfitte: è infatti la ...

