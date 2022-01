Belen Rodriguez parte per le vacanze | ecco con chi e dove

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovanza per. Dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia in montagna, oraper una vacanza all’estero, lontana dai sui figli, Santiago e Luna Marì. Su Instagram, la showgirl ha postato diverse storie in cui fornisce ai follower dettagli della sua destinazione, affiancata dalla storica amica Patrizia Griffini. Assente,

bastato un video condiviso nelle storie di Instagram per scatenare i rumor. 'Le corna? Penso di averle, sì', ha ironizzatonel filmato, rispondendo all'amica Patrizia Griffini, ex gieffina, che la stava riprendendo con il telefonino. Una frecciata all'indirizzo del suo ex, Antonino Spinalbese ? Difficile ...Stanno facendo parecchio discutere le parole di, la showgirl argentina che nelle scorse ore ha ripostato un video dove pare che abbia ammesso di essere stata tradita. Immediatamente è stata caccia al 'traditore' e visto che tutti i ...Stanno facendo parecchio discutere le parole di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che nelle scorse ore ha ripostato un video dove pare che abbia ammesso di essere stata tradita. Immediatamente è ...E’ diventata mamma-bis da poco ma Belen Rodriguez è tornata in forma alla velocità della luce. Il tuffo in piscina per festeggiare il ritorno nella sua terra natale, l’Argentina, è super sensuale!