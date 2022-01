Auto elettriche, è boom in Italia nel 2021: raddoppiate (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Le Auto elettriche hanno vissuto un vero e proprio boom nel 2021, come si legge da Tgcom24. Auto elettriche raddoppiate nel 2021 Le Auto ad elettricità dunque, raddoppiano di numero nel 2021 nel nostro Paese. Le vetture a spina Pev (le Plug-in Electric Vehicle, somma di Auto elettriche a batteria-Bev e veicoli elettrici ibrido plug-in-Phev) hanno registrato un incremento del 128,34%, con oltre 136mila macchine immatricolate. A rilevarlo è l’associazione Motus-E, che rileva l’immatricolazione di 67.255 Auto elettriche a batteria (un aumento del 107% sul 2020) e 69.499 Phev (+153,75%). Una quota di minoranza, ma in grande crescita Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Lehanno vissuto un vero e proprionel, come si legge da Tgcom24.nelLead elettricità dunque, raddoppiano di numero nelnel nostro Paese. Le vetture a spina Pev (le Plug-in Electric Vehicle, somma dia batteria-Bev e veicoli elettrici ibrido plug-in-Phev) hanno registrato un incremento del 128,34%, con oltre 136mila macchine immatricolate. A rilevarlo è l’associazione Motus-E, che rileva l’immatricolazione di 67.255a batteria (un aumento del 107% sul 2020) e 69.499 Phev (+153,75%). Una quota di minoranza, ma in grande crescita Le ...

