ATP Cup 2022, quanti soldi hanno guadagnato Sinner e Berrettini con la Francia? E in doppio… (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 alla ATP Cup 2022, competizione tennistica per Nazionali che va in scena sul cemento di Sydney (Austalia). Gli azzurri hanno riscatto la battuta d’arresto rimediata due giorni fa contro i padroni di casa e restano in corsa per la qualificazione alle semifinali, anche se dovranno battere la Russia nell’ultima giornata per sperare nel passaggio del turno. I nostri portacolori si sono distinti contro i transalpini, riuscendo a imporsi in maniera schiacciante: Jannik Sinner ha travolto Arthur Rinderknech, Matteo Berrettini ha regolato Ugo Humbert e poi la coppia Sinner-Berrettini si è imposta anche in doppio contro Martin e Roger-Vasselin. Si tratta di un importante risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha sconfitto laper 3-0 alla ATP Cup, competizione tennistica per Nazionali che va in scena sul cemento di Sydney (Austalia). Gli azzurririscatto la battuta d’arresto rimediata due giorni fa contro i padroni di casa e restano in corsa per la qualificazione alle semifinali, anche se dovranno battere la Russia nell’ultima giornata per sperare nel passaggio del turno. I nostri portacolori si sono distinti contro i transalpini, riuscendo a imporsi in maniera schiacciante: Jannikha travolto Arthur Rinderknech, Matteoha regolato Ugo Humbert e poi la coppiasi è imposta anche in doppio contro Martin e Roger-Vasselin. Si tratta di un importante risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Eurosport_IT : L'Italia torna in pista!???????? #ATPCup | #EurosportTENNIS - infoitsport : ATP Cup, Sinner: “Berrettini ha un servizio incredibile, mi rende più facile stare a rete!” - infoitsport : LIVE Australia-Russia 0-2, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Safiullin e Medvedev portano alla seconda vittoria i russi, Ita… -