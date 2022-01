Allegri furioso | un suo pupillo verso la cessione

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il mercato di gennaio potrebbe privare la Juventus di un giocatore molto caro ad; il tecnico non l’avrebbe presa benissimo. Massimiliano(Getty Images)La Serie A è pronta a ripartire ma gennaio è anche il mese del mercato; la sessione invernale è quella in cui le società hanno la possibilità di mettere mano alle rispettive rose e rinforzarle in vista della seconda, e decisiva, parte di stagione. Per quanto riguarda la Juventus, la dirigenza bianconera ha nel mirino due obiettivi: il centrocampista, dove si cerca soprattutto una mezzala e l’attaccante per dare adun numero nove con medie realizzative più alte dei centravanti presenti in rosa. Gli acquisti, però, vanno di pari passo con le cessioni e da questo punto di vista il tecnico rischia di perdere un giocatore a cui tiene molto. Calciomercato Juventus, ...