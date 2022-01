A San Vito Lo Capo ci si può sposare in spiaggia (Di martedì 4 gennaio 2022) A San Vito Lo Capo, la località balneare del trapanese meta del turismo internazionale, sarà possibile sposarsi avendo come location due tra le spiagge più belle del territorio: Baia Santa Margherita, tra Macari e Castelluzzo, ed il porticciolo. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei riti civili e delle unioni civili che prevede, appunto, first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 gennaio 2022) A SanLo, la località balneare del trapanese meta del turismo internazionale, sarà possibile sposarsi avendo come location due tra le spiagge più belle del territorio: Baia Santa Margherita, tra Macari e Castelluzzo, ed il porticciolo. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei riti civili e delle unioni civili che prevede, appunto, first appeared on il Mattino di Sicilia.

