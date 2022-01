WWE | Paura per Sasha Banks | cammina a stento dopo un live event | lei rassicura i fan

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sebbene non fosse impegnata a WWE Day 1,ha lottato comunque questo weekend, partecipando al classicodella domenica della WWE. Al WWE Supershow di Fayetteville, NC, i fan si sono presi un brutto spavento vedendosubire un brutto colpo durante il suo match e uscire dal ring accompagnata dal personale sanitario. Le foto L’ex campionessa di SmackDown non riusciva evidentemente are e si temeva che per lei si prospettasse un lungo stop. Il match contro Charlotte poteva costare carissimo alla Boss della WWE ma per fortuna sembra non sia questo il caso. Sotto possiamo vedere due momenti fondamentali, quello in cuipotrebbe essersi infortunata e quello in cui esce di scena accompagnata dall’arbitro e dal personale WWE. ...

