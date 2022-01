Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA SALARIA CODE DALLA TANGENZIALE EST PER LAVORI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E’ SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FL6CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCONE A ZAGAROLO. I RITARDI FINO A 45 MINUTI. RICORDIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19, RIMANE INVARIATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA ERICA TERENZI E ...