Uomini e Donne | Isabella Ricci e Marcello Messina insieme a Roma

Le feste natalizie hanno visto l'incontro di due volti noti di Uomini e Donne: stiamo parlato dell'ex dama del trono over Isabella Ricci e di Marcello Messina, ex cavaliere approdato in trasmissione per conoscere Ida Platano, con la quale tuttavia non è andata. Sia Isabella che Marcello hanno lasciato il programma ma per motivazioni diverse; lei proprio nel talk show di Maria De Filippi ha trovato l'amore con Fabio Mantovani, lui invece lo ha trovato nella sua città, Torino. Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti insieme a Natale L'ex tronista ha pubblicato una foto misteriosa nella quale tuttavia si riconosce il profilo della collega ...

