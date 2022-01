Un milione di contagiati ma Brunetta non cambia idea sullo smart working. Il ministro replica ai sindacati: “Le nome già permettono ampia flessibilità” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non si torna allo smart working. Nonostante l’aumento vertiginoso dei contagi e i ripetuti inviti dei sindacati, e non ultimo anche quello del M5S (leggi l’articolo), il ministro della Funzione pubblica, guidato da Renato Brunetta, non cambia idea. “La linea fin qui seguita dal Governo – scrive in una nota il Dipartimento della funzione pubblica -, grazie alle vaccinazioni, al Green Pass e al super Green Pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria. Con riferimento alla richiesta di smart working da parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricordiamo che la normativa e le regole attuali già ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non si torna allo. Nonostante l’aumento vertiginoso dei contagi e i ripetuti inviti dei, e non ultimo anche quello del M5S (leggi l’articolo), ildella Funzione pubblica, guidato da Renato, non. “La linea fin qui seguita dal Governo – scrive in una nota il Dipartimento della funzione pubblica -, grazie alle vaccinazioni, al Green Pass e al super Green Pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria. Con riferimento alla richiesta dida parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricordiamo che la normativa e le regole attuali già ...

