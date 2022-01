Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 13:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tasto di positività nei dati sul codice del primo giorno dell’anno il rapporto tra casi e tamponi balza al 1,9% nuovi positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati a Genoa in Liguria a te vicina più di tutta la zona arancione Lombardia emilia-Romagna Marche Abruzzo Sicilia Toscana e Umbria il 5 figlio dei ministri sul super pasta lavoro mentre si fa strada l’idea l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione allarme direzione sanitaria in Israele quarta dose dopo il booster lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe come ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tasto di positività nei dati sul codice del primo giorno dell’anno il rapporto tra casi e tamponi balza al 1,9% nuovi positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati a Genoa in Liguria a te vicina più di tutta la zona arancione Lombardia emilia-gna Marche Abruzzo Sicilia Toscana e Umbria il 5 figlio dei ministri sul super pasta lavoro mentre si fa strada l’idea l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione allarme direzione sanitaria in Israele quarta dose dopo il booster lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe come ...

