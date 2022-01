Soleil su Alessandro | “Se ci fossi stata avrebbe scelto me e non Sophie”

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Basciano è entrato al GF Vip ammettendo di essere interessato aSorge eCodegoni. Il bel tentatore una delle prime sere passate nella casa di Cinecittà si è dichiarato apertamente a, ma ha preso un palo. Da quel giorno i due hanno continuato a flirtare, ma lui si è orientato super fare la storia da telecamere. Per rassicurare la sua fiamma, Basciano ha negato più volte di aver mai avuto un debole per la Sorge. A mettere i puntini sulle ‘i’ c’ha pensato ogginel daytime del GF Vip: “Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che sedisponibile ...