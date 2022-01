Sisma, nascerà nel Lazio il Centro di ricerca per l’innovazione sull’economia circolare e sulla salute (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Con i fondi del PNRR Sisma in arrivo oltre 100 milioni di euro per il Lazio a cui si aggiungeranno nel prossimo periodo altre risorse provenienti dai bandi che saranno emanati dalla Struttura commissariale e grazie alle ultime ordinanze adottate in seno alla Cabina di Coordinamento Sisma, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, stiamo lavorando per facilitare e accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione”. Così in una nota stampa l’assessore regionale al Lavoro e Nuovi diritti, Claudio Di Berardino “E’ stato prorogato al 31 dicembre 2022 – spiega l’Assessore – il termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi. La mancata presentazione da parte dei proprietari delle domande di ricostruzione determina la sospensione delle misure ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Con i fondi del PNRRin arrivo oltre 100 milioni di euro per ila cui si aggiungeranno nel prossimo periodo altre risorse provenienti dai bandi che saranno emanati dalla Struttura commissariale e grazie alle ultime ordinanze adottate in seno alla Cabina di Coordinamento, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, stiamo lavorando per facilitare e accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione”. Così in una nota stampa l’assessore regionale al Lavoro e Nuovi diritti, Claudio Di Berardino “E’ stato prorogato al 31 dicembre 2022 – spiega l’Assessore – il termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi. La mancata presentazione da parte dei proprietari delle domande di ricostruzione determina la sospensione delle misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Sisma nascerà Il progetto. Ecco come sarà la nuova Castelluccio di Norcia ...complesso disegnare con la mente l'immagine di oltre 6mila metri quadri di piastre su cui nascerà ... anche nella forma giuridica, rappresenta un forte sostegno alla sfida delle ricostruzioni post sisma ...

Angri, partite le opere di demolizione dell'ex scuola Fusco. Nascerà un parcheggio interrato e una villa comunale, l'intervista Ruspe in azione da ieri ad Angri per abbattere l'ex edificio della scuola Fusco situato a poche centinaia di metri dal centro storico. La struttura, utilizzata solo parzialmente dopo il sisma 80, era al centro di un progetto messo su carta già molti anni fa per un investimento di circa 20 milioni di euro. L'amministrazione Ferraioli ha ridotto l'importo dell'investimento e coinvolto ...

