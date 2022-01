Quirinale | Mattarella si congeda | che succede ora?

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il segnale che tutti aspettavano è arrivato nell’attesissimo discorso di fine anno con il Presidente della Repubblicache sembra aver definitivamente chiuso le porte al bis. opzione nella quale invece speravano in tanti. Con la corsa della variante Omicron, infatti, negli ultimi giorni era cresciuto il pressing di quanti spingevano nella direzione dell’asse Draghi ancPremier eancPresidente della Repubblica per garantire stabilità, specie in una fase delicata e critica.si, che? Nell’ultimo discorso di Capodanno, seguito da oltre 13 milioni di spettatori, il Capo dello Stato ha ringraziato gli italiani (non mi sono mai sentito solo), e chi si è vaccinato fidandosi della scienza, ha anche ...

riotta : Tra i numerosi, meritatissimi, elogi al presidente #Mattarella, con le ricostruzioni storiche del suo mandato… - DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - riotta : Errore il silenzio @berlusconi sul discorso #Mattarella La sua candidatura di bandiera #Quirinale ne esce ulteriormente logorata - AcademicLounge : Quirinale, i veti (anzitempo) contro Draghi e la ricerca di un nuovo Mattarella - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: Dal bar del Quirinale: «Sergio Mattarella parla in piedi. E con la valigia pronta». Sarà presidente chi eviterà le elezion… -

... potrebbe essere il principale concorrente di Draghi nella corsa per il, in passato è ... E ci fu, così, disco verde per la salita al Colle di Sergio. Nove anni fa, al di là dell'...... trenta giorni prima della scadenza del mandato di Sergio, il presidente della Camera ... In questo scenario Mario Draghi è, sarebbe, il favorito, se non fosse che per salire al...