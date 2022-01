Quarantene e contagi frenano il recapito della corrispondenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) La senatrice Pergreffi (Lega): «Ritardi anche nelle consegne di bollette e documenti bancari». La replica di Poste italiane: faremo opportune verifiche. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 gennaio 2022) La senatrice Pergreffi (Lega): «Ritardi anche nelle consegne di bollette e documenti bancari». La replica di Poste italiane: faremo opportune verifiche.

Advertising

GuidoDeMartini : ????????COME INCARTARSI. Quando per tenere in piedi la narrazione terroristica dell’emergenza pandemica non parli p… - IDALANZARA : @GGambino80 Sicuramente non sarà facile. Tra contagi e quarantene sarà dura. Ma la DAD in questa situazione , dove… - Solo06762119 : @marcobardazzi Viene voglia di tornare nel 2021. Inoltre qualcuno a Roma si è accorto che con la riapertura della s… - Mariarosaorla8 : @ferrazza Il problema sconcertante non è solo il perché dei genitori, ma il perché del Governo, che ha deciso prima… - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: Le Regioni sono al lavoro per una nuova proposta da avanzare al Governo in merito alle quarantene nelle scuole element… -