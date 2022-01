Picco (Asl Torino): «Juve-Napoli? Ad oggi non ho fatto alcun focus sulla situazione Juve» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il direttore dell’Asl Torino, Carlo Picco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il tema è Juve-Napoli del 6 gennaio e le positività emerse nelle due rose. «Juve-Napoli si giocherà? Ad oggi nessun focus. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so. Non so ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il direttore dell’Asl, Carlo, ha rilasciatoe dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il tema èdel 6 gennaio e le positività emerse nelle due rose. «si giocherà? Adnessun. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherànon lo so. Non so ...

